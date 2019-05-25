RU   UA   EN  

суббота, 25 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 мая

10:54
Где смотреть онлайн Динамо - Львов: расписание трансляций
10:49
Где в Украине ждать ураганы с ливнями: прогноз на выходные
10:30
Под Кропивницким спасатель сбил насмерть двух школьников: видео и последние подробности
10:21
В КПИ рассказали о подготовке к выборам ректора
10:20
В Киеве из-за девушки погиб 15-летний парень: опубликованы фото
10:12
Один из лучших футболистов мира стал обладателем престижной награды
09:58
На Волыни нашли мертвым 22-летнего парня, пропавшего без вести: фото и видео
09:50
Крушение MH17 на Донбассе: пропаганда Кремля запустила очередную ложь про Украину
09:29
Ученые указали на странную аномалию на Марсе: фото
09:25
Сборная Украины по футболу с яркой победы стартовала на ЧМ-2019: видеообзор
09:20
На Закарпатье в страшной аварии погиб боевой офицер ВСУ: фото и видео прощания
09:05
Россия - Финляндия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где в Украине ждать ураганы с ливнями: прогноз на выходные

суббота, 25 мая 2019, 10:49
переглянути новину українською

25 и 26 мая по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозах шквальное усиление ветра и град.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, все выходные в Украине будет сохраняться неустойчивая погода.

"Только в воскресенье на правобережной Украине будет больше прояснений, чем дождей. Местами небольшие осадки останутся, но их интенсивность уменьшится. Только на востоке остается высокая вероятность сильных ливней. Температура воздуха существенно не изменится: +20-26, а местами при прояснениях до +27. А вот в западной части Украины будет свежее: +16-22 градуса", - отметила она.

Также осадки ожидаются и в Киеве.

"В Киеве в субботу кратковременный дождь и гроза, в воскресенье местами дожди, возможно, с грозой. Температура воздуха от +24 до +27 градусов", - добавила синоптик.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны.

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Опасен для России: что говорят военные о новом начальнике Генштаба Украины

Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий

Одесский "Французский бульвар-Элит": как прокуроры Одесской области игнорируют закон и мораль

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: