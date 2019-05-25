Где в Украине ждать ураганы с ливнями: прогноз на выходные

25 и 26 мая по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозах шквальное усиление ветра и град.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, все выходные в Украине будет сохраняться неустойчивая погода.

"Только в воскресенье на правобережной Украине будет больше прояснений, чем дождей. Местами небольшие осадки останутся, но их интенсивность уменьшится. Только на востоке остается высокая вероятность сильных ливней. Температура воздуха существенно не изменится: +20-26, а местами при прояснениях до +27. А вот в западной части Украины будет свежее: +16-22 градуса", - отметила она.

Также осадки ожидаются и в Киеве.

"В Киеве в субботу кратковременный дождь и гроза, в воскресенье местами дожди, возможно, с грозой. Температура воздуха от +24 до +27 градусов", - добавила синоптик.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны.