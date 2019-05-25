Капитан Очевидность: в сети метко прошлись по нашумевшему выступлению Зеленского

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал выступление президента Владимира Зеленского на IT-форуме iForum-2019, на котором тот жестко высказывался о деятельности госчиновников.

Об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

"Говорят, чиновники используют 4 слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск. Вообще-то это 5 слов, потому что Илон не будет рад, если его имя и фамилию будут писать вместе",- написал Омелян.

"И правильно говорить не "диджетализация", а дигитализация и, представьте себе, - мы правильно произносим это слово! Возможно на украинском - цифровизация. А кто-то на нем запнулся... Наверное потому, что, как минимум, не понимает, что это такое. Ничего, чувак, мы объясним. Потому что у нас у всех мозгов больше, чем у вас", - процитировал выступление президента Омелян.

Также министр возмутился из-за использования русского языка Зеленским.

В своем посте Омелян перечислил достижения и инновационные наработки в государственной сфере Украины за последние годы.

"Мы уже не говорим о всех инициативах и проектах по дронам, новым и интеллектуальными транспортными системами, цифровыми транспортными моделями, открытым данным и тому подобное. Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе", - написал министр.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 мая президент Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства публично выступил на украинском форуме интернет-деятелей iForum.