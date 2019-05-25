Пляж превратили в окопы: появилось странное фото из Евпатории

В городе Евпатория оккупированного Крыма на пляжах начали появляться огромные борозды, напоминающие импровизированные окопы.

Фото опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%‏ у себя в Twitter-аккаунте.

Местные жители подозревают, что таким образом армейский флот оккупантов – ЧФ РФ, перемещал технику из воды на сушу в ходе очередных незаконных учений.

"Евпатория. Интересное решение к сезону! Детки в окопчиках играют?", - пишет блогер.

В то же время пользователи под постом сыронизировали на тему "победобесия", якобы пляж сыграл роль братской могилы.

Как сообщал "Апостроф", 23 мая на незаконно возведенном Керченском мосту, соединяющем оккупированный Крым с Россией, были организованы учения по ликвидации последствий масштабной аварии. По сценарию учений на мосту произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали больше десятка человек и возникла угроза взрыва.