Как Россия засылала боевиков в Украину: опубликовано видеопризнание

Вербовщик боевиков Михаил Полынков рассказал, когда именно Россия начала засылать своих людей в Украину.

Соответствующее видео с признанием боевика опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"У нас были координаты координаторов как в Крыму, так и в Донецке, Луганске, в Харькове, в Одессе и мы отправляли "добровольцев" туда одновременно. Не только в Крым шли добровольцы, но и в другие города..." - рассказал он.

В сети тут же стали комментировать видеопризнание боевика.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гиркин открыто заявил про использование "живого щита" и заход войск Путина на Донбасс.

Также Гиркин раскритиковал назначение Михаила Бабича на пост уполномоченного по вопросам оккупированных территорий Украины при администрации президента РФ Владимира Путина.