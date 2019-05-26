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Найдены уникальные грибы, которые создают золото из воздуха

воскресенье, 26 мая 2019, 11:56
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Ученые австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований сделали громкое заявление о неизвестном ранее виде грибов.

В публикации говорится об обнаружении микроскопических грибов, которые способны поглощать соединения золота и превращать их в чистый металл.

Новый вид грибов называется Fusarium oxysporum. Они были найдены на западе Австралии и продемонстрировали чрезвычайно необычную способность пользоваться растворенными в среде соединениями золота.

Дело в том, что грибы выделяют высокореактивные молекулы пероксида водорода, что заставляет его окисляться и превращаться в ионы. После этого образуются комплексы чистого металла. При этом блестящие золотые частицы усеивают поверхность мицелия.

Сейчас специалисты не могу сказать, для чего грибы используют подобное превращение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что исследователи изучили миграцию 495 дюн на Марсе и обнаружили, что некоторые из них двигаются с неожиданной скоростью.

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