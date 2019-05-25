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Ученые указали на странную аномалию на Марсе: фото

суббота, 25 мая 2019, 09:29
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Исследователи изучили миграцию 495 дюн на Марсе и обнаружили, что некоторые из них двигаются с неожиданной скоростью.

Об этом сообщает "ScienceAlert".

В частности, с помощью снимков, сделанных камерой HiRISE космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, ученые проанализировали изменения в положении около полутысячи дюн, высота которых достигала 120 метров. Как и ожидали исследователи, в условиях Марса скорость их движения была ниже, чем на Земле.

В некоторых случаях скорость миграции марсианских дюн была примерно в 50 раз ниже, чем показатели их земных аналогов. Однако в трех случаях марсианские дюны показали недюжинную проворность.

Речь идет о таких областях, как Большой Сирт, горная цепь Hellespontus Montes и приполярные песчаные массивы Olympia и Abalos Undae.

На сегодня ученые затрудняются объяснить причины этих явлений: вероятно, они кроятся в резких топографических границах и уникальных температурных градиентах, аналогов которым нельзя встретить на Земле. Так, например, в случае с нашей планетой грунтовые воды у поверхности или растения замедляют движение песка. На Марсе этого, очевидно, не наблюдается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", марсоход NASA Curiosity переехал в новую часть горы Шарп на Марсе и переслал на Землю новые снимки местных пейзажей.

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