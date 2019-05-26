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В адском пламени: обнародовали пугающее пророчество старца Ионы

воскресенье, 26 мая 2019, 06:12
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В мире обнародовали очередное пугающее пророчество о возможном начале Третьей мировой войны.

Об этом сообщают в ресурсе "Российский диалог".

Согласно пророчеству одесского старца Ионы, вскоре мировое сообщество вновь погрязнет в распрях и конфликтах. Вследствие этого на планете начнется Третья мировая война. Он описал ее так: две сверхдержавы не смогут поделить добытое, из-за чего начнутся сражения. Старец отмечает, что эта война станет самой кровопролитной, с невиданным количеством жертв.

Вернуть миру прежний вид после войны не представится возможным, поскольку многие государства будут разрушены и вовсе перестанут существовать. Уцелеет лишь одна страна, расположенная в северной части земного шара.

Описанные Ионой события начнутся на планете в 30-годах этого столетия.

Ранее провидец сделал достаточно достоверное предсказание и о военном конфликте на Донбассе.

Старец Иона (в миру Владимир Игнатенко) жил в Одесском Свято-Успенском монастыре. К нему, чтобы получить ответ на свои вопросы, приезжали люди со всей Украины и России. Отец Иона скончался в декабре 2012 года.

Как сообщал "Апостроф", в сети появился завораживающее видео о том, как планеты Земля и Солнце постепенно прекратят свое существование.

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