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Опубликовано впечатляющее видео о гибели Земли и Солнца

суббота, 23 марта 2019, 03:30

В сети появился завораживающее видео о том, как планеты Земля и Солнце постепенно прекратят свое существование.

Соответсвующие видеокадры опубликованы melodysheep в канале YouTube.

Авторы потрясающего ролика изобразили поэтапное разрушение планет. Сначала показано, что произойдет на Земле: растают ледники, воды мирового океана поглотят сушу…

Далее показано, как разрушится планета Солнце.

Как сообщал "Апостроф", в Библии нашли пророчество о скором конце света.

По данным многих экспертов, конец света должен наступить именно в 2019 году. Его предсказали многие известные пророки и святые.

Библейский эксперт из США Пол Макгуайр утверждает, что нашел в Святом писании пророчество о конце света, который может произойти уже очень скоро. Его причиной станет Третья мировая война.

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