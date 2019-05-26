Зеленский и котики: участница популярного шоу показала смешное тату

Нашумевшая в Украине Instagram-блогер Рузанна Щербина удивила своих подписчиков очередной выходкой. На этот раз скандально известная девушка набила татуировку с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

По словам девушки, это ее 14-я татуировка.

"Я обещала тату, если #Зе выиграет... Я сделала. А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может всё! Сегодня ты актёр и комик - а завтра глава государства! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан!" - написала она.

"Апостроф" напоминает, что девушка известна тем, что раньше набила татуировку со скандальным политиком Геннадием Кернесом, который занимает должность мэра Харькова.