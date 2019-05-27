Бунт в одесской колонии: названа первопричина масштабного конфликта

Беспорядки в Южной исправительной колонии №51 вызревали всю последнюю неделю, заключенные взбунтовались против "учений спецназа" - массовых избиений.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Думская".

"Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать - не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-центре ГУНП, в ходе беспорядков пострадало четверо сотрудников колонии, но погибших нет. Сгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс. Информация о массовом побеге заключенных не соответствует действительности: спецназ задержал возле учреждения "группу поддержки" от одесского уголовного авторитета.

Примерно 30 заключенных забаррикадировалась и просит их не бить. С ними ведутся переговоры.

Как сообщал "Апостроф", 28 апреля в Черкасской исправительной колонии №62 группа осужденных из 30 человек напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести, в результате один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.