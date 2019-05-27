Известный путинский комик попал в базу "Миротворца"

Популярный российский шоумен, комедийный актер и продюсер Михаил Галустян был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Как сообщается, данные Галустяна были внесены в базу за нарушения границы Украины, пропаганде страны-агрессора, участие в попытках легализации аннексии Крыма и незаконную коммерческую деятельность на полуострове.

"С мая 2016 года входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия". В ходе президентских выборов 2018 года вошёл в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина, и инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру политика", — говорится в сообщении "Миротворца".

В данный момент Галустян участвует в съемках фильма в лагере "Артек" в Крыму.

Также на сайте "Миротворца" сообщается, что в 2015 году группа "Анонимный интернационал" выложила СМС-переписку за 2011—2014 годы заместителя главы управления президента РФ по внутренней политике Тимура Прокопенко, в которой фигурирует и Галустян. Так, шоумен просил прислать ему текст про события на Майдане и гибель авиалайнера MH17, который он смог бы выложить от своего имени и с "учётом специфики своего амплуа".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 мая в Украину не пустили российского писателя Антона Антонова-Овсеенко.