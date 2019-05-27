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Жара и дождь с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на начало недели

понедельник, 27 мая 2019, 07:28
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В Украине в понедельник, 27 мая, будет тепло и сухо, но в некоторых областях все же ожидается дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, днем в западных, северных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, грозы.

Ветер преимущественно западный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9 +14, а днем воздух прогреется от 23 до 28 градусов тепла.

Что касается Киева, то ночью будет без осадков. Днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12 +14, днем прогреется до 25 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Украине.

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