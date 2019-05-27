Летняя жара: синоптики порадовали прогнозом на последний день весны

В последний день весны, 31 мая, в Украине будет по-летнему жарко.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в этот день на территории страны столбики термометров поднимутся до +32 градусов за Цельсием.

В частности, отсутствие осадков обещают в восточных, южных и Днепропетровской областях. Там температура воздуха составит днем +26...+32 градуса, а ночью - 13-19 градусов тепла.

В западных областях прогнозируют небольшие кратковременные дожди, а местами грозы. Температура ночью будет +8...+14 градусов, днем +16...+22.

На остальной территории Украины, по данным синоптиков, будут кратковременные грозовые дожди, однако ночью 31 мая преимущественно без осадков. Температура в темное время суток покажет 11-17 градусов тепла, а днем +23...+29 градусов за Цельсием.

Как сообщал "Апостроф", последние дни мая радуют украинцев теплой погодой, но огорчают осадками, которые наблюдаются практически по всей территории страны.