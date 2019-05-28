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Грозы, ветер и жара: синоптики предупредили украинцев о непростой погоде

вторник, 28 мая 2019, 05:31
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Во вторник, 28 мая, на западной территории Украины и в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также о порывах ветрах синоптики предупреждают в некоторых южных областях: Одесской, Николаевской и Херсонской.

Отмечается, что при этом температура воздуха днем будет достаточно высокой – от 24 до 28 градусов тепла. Ночью ожидается от 12 до 17 градусов. Холоднее всего будет в Луганской области – ночью до 10 градусов тепла.

В Киеве порывы ветра достигнут 15-28 м/с. В пресс-службе КГГА советуют жителям столицы плотно закрыть все окна, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, а также избегать высоких деревьев и не парковать под ними машины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в последний день весны, 31 мая, в Украине будет по-летнему жарко.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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