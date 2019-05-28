Не дожили до 22 лет: в сети показали фото новых "грузов 200" у боевиков ДНР

В сети показали фото двух молодых боевиков, ликвидированных на Донбассе. Им было чуть больше 20 лет.

Об этом сообщает пользователь Михаил в Twitter, публикуя их фото.

"Влад Котляров (годы жизни: 03.04.1998-25.05.2019) и Даниил Ковалев (годы жизни: 08.01.1998-25.05.2019)", - поделился личными данными ликвидированных боевиков автор поста.

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.