Украина придумала "противоядие" от беспредела России в Керченском заливе

Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на слова заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль в эфире "Радио НВ".

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива. В общем они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе, поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже", - отметила она.

Также Зеркель подчеркнула важность Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Даже в последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - сказала заместитель министра.

Как сообщал "Апостроф", Россия угрожает Украине "возникновением военного конфликта" в случае "нарушения процедур" прохождение украинских кораблей через Керченский пролив.