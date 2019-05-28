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Украина придумала "противоядие" от беспредела России в Керченском заливе
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Украина придумала "противоядие" от беспредела России в Керченском заливе

вторник, 28 мая 2019, 12:18
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Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на слова заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль в эфире "Радио НВ".

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива. В общем они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе, поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже", - отметила она.

Также Зеркель подчеркнула важность Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Даже в последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - сказала заместитель министра.

Как сообщал "Апостроф", Россия угрожает Украине "возникновением военного конфликта" в случае "нарушения процедур" прохождение украинских кораблей через Керченский пролив.

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