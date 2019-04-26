У Керченского моста оккупанты создали огромные очереди кораблей: фото, видео и карта

Россия создала в Азовском и пахотном морях у Керченского пролива велики искусственные очереди кораблей.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Наблюдается большое скопление судов, ожидающих прохождения Керчь-Еникальский канал. Отмечается, что погода была не штормовая, поэтому объективных причин для перекрытия канала не было.

Около 14 часов 25 апреля танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии около полумили от Керченского моста, позже судна переместились дальше в сторону Черного моря. По состоянию на 19 часов вечера расстояние между кораблями и Керченским мостом составляла около двух морских миль.

Журналисты опубликовали фото и видео, сделанные с берега в окрестностях Керчи.

На сайте Marine Traffic в онлайн режиме отображается перемещения судов. По состоянию на 7 утра 26 апреля в Азовском море на подходе к Керченскому проливу находилось много украинских и иностранных сухогрузов и танкеров.

Напомним, накануне глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что Россия создает искусственные очереди кораблей в Керченском проливе, усиленно осматривая кораблей, следующих в украинские порты.

Как сообщал "Апостроф", Россия угрожает Украине "возникновением военного конфликта" в случае "нарушения процедур" прохождение украинских кораблей через Керченский пролив.

От Украины в Международный трибунал по морскому праву поступило обращение о применении в отношении России принудительных мер для освобождения украинских военнопленных моряков, захваченных в ноябре 2018 года.