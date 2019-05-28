​Украинка пыталась продать дочь в секс-рабство: подробности скандала

В Хмельницкой области мать хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает УНН.

Так, женщину подозревают в намерении продать свою несовершеннолетнюю дочь третьим лицам с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации девочки.

Отмечается, что правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 149 УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", 12 мая правоохранители, вместе с спецподразделением "КОРД" и пограничниками задержали 2 граждан Словакии и 2 граждан Украины, которые пытались переправить в страны Евросоюза двух женщин для сексуальной эксплуатации.

Ранее сообщалось, что в Словакии правоохранители задержали банду, которая незаконно перевозила и трудоустраивала работников с Украины. С 2017 года нелегальным трудом злоумышленники обеспечили более тысячи сербов и украинцев.