Под Черкассами произошел жуткий инцидент с 15-летней дочерью педофила: фото

Под Черкассами (в городе Смела) девушка пыталась свести счеты с жизнью после того, как отец заставлял ее сниматься голой на камеру.

Об этом сообщил журналист Сергей Радченко.

"Девочка попыталась покончить с жизнью. Некоторые средства массовой информации с самого начала распространили недостаточно достоверную информацию, школьницу насиловали. На самом деле подозреваемый не насиловал своей дочери, а занимался интимом с женой на глазах у нее. Свою же дочь он заставлял раздеваться и трогал за интимные места. Снимал это все на видео. После того, как информация распространилась в СМИ, к ней начали звонить знакомые. Для ребенка это оказалось дополнительным стрессом. Поэтому она решила прибегнуть к крайности", - написал он в блоге издания Вечерние Черкассы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, подросток сама рассказала о своенравном поведении отца.

"Во время досудебного расследования работники киберполиции установили: девочка проживает в Черкасской области вместе с родителями. Начиная с 2017 года, 38-летний отец девочки, применяя физическую силу, заставлял ее раздеваться и демонстрировать половые органы. При этом мужчина фотографировал их и размещал в социальных сетях. Кроме того, в такой деятельности он также склонял и свою жену (мать девочки)", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой поймали педофила-убийцу.