​В Харькове покончил с собой юный сын топ-чиновника: подробности трагедии

25 мая в Харькове 16-летний школьник застрелился из ружья после неудачной сдачи ВНО.

Об этом сообщает местное издание "Город Х".

Так, выпускник 11 класса застрелился из гладкоствольного ружья, которое стояло в собранном состоянии в углу комнаты. Труп внука 2003 года рождения обнаружил его дедушка.

Парень покончил с собой, отпраздновав школьный "последний звонок".

Сообщается, что погибший – сын заместителя мэра города Павла Заярного. В нынешнем году Илья закончил 11-й класс местного лицея №1. В городе ходят слухи, что парень покончил с собой после неудачной сдачи ВНО по украинскому языку.

В предсмертной записке парень родителям оставил пару слов: "У вас есть о ком заботиться".

После осмотра тело подростка направили в морг. Инцидент квалифицировали по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Подробности выясняются. В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 20 мая, в Киеве 13-летняя девочка устроила переполох, не добравшись в школу, ведь несколько раз высказывала желание уйти из жизни.