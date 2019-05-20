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Месяц думаю о суициде: в Киеве школьница поставила на уши всю полицию

понедельник, 20 мая 2019, 13:23
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В понедельник, 20 мая, в Киеве 13-летняя девочка устроила переполох, не добравшись в школу, ведь несколько раз высказывала желание уйти из жизни.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, вызов на линию экстренных служб поступил около полудня. Так, мама девочки рассказала, что получила от дочери тревожное СМС с текстом: "Больше не могу врать, уже месяц думаю о суициде". Девочка также сказала, что идет на мост, чтобы прыгнуть и свести счеты с жизнью. Но на какой именно мост – было непонятно.

Сейчас правоохранители проверяют все путепроводы и просят жителей столицы в случае, если увидят пропавшую, сообщить на линию "102".

Известно, что школьницу зовут Александра, она 2006 года рождения. Приметы: длинные темные волосы, рост 172 сантиметра. Одета в белую футболку, черные джинсы и кеды.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мариуполе подростки совершили двойное самоубийство.

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