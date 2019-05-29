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На Донбассе найдено тело погибшего украинского защитника

среда, 29 мая 2019, 23:00
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В среду, 29 мая, на Донбассе нашли тело погибшего украинского военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады, который считался без вести пропавшим.

Об этом сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

"Около 15.00 29.05.2019 года в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ, группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего нашей бригады солдата Степанченко Б. М., который 27.05.2019 года в составе группы саперов в районе н. п. Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады и попал в засаду ДРГ противника", - говорится в сообщении.

Известно, что тело погибшего бойца передадут ВСУ в пятницу, 31 мая на КПВВ "Счастье".

Как сообщал Апостроф, ранее на Донбассе в ходе боя пропал морпех ВСУ. Его вскоре нашли мертвым.

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