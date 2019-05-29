На Донбассе произошел смертельный бой ВСУ с боевиками: пропал украинский боец

28 мая в результате обстрелов на Донбассе один защитник Украины получил ранения.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, ответным огнем были уничтожены трое оккупантов, еще один боевик получил ранения.

Всего с начала суток противник трижды открывал огонь по позициям украинских силовиков.

По информации 54 отдельной механизированной бригады, в ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Попасная группа саперов была атакована диверсантами.

"Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное Минскими договоренностями оружие. К сожалению во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ярош рассказал, как быстро зачистить города на Донбассе от боевиков.