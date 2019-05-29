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На Донбассе самоликвидировался боевик "Атом": фото

среда, 29 мая 2019, 21:21
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Стало известно о самоликвидации 41-летнего боевика ДНР Артема Залевского по прозвищу "Атом".

Об этом сообщает Миротворец.

"Боевик НВФ. Самоликвидировался (умер 20.05.2019 от туберкулеза). Командир автомобильного отделения медицинской роты в/ч 08807, 7 омсбр 1АК ВС РФ, солдат (по состоянию на 2015 года). По состоянию на 2016 год находился на мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе. В частности, из 56 убитых террористов, 12 были опознаны, найдены их профили в соцсетях и фотографии.

Также в сети показали видео ликвидации ВСУ на Донбассе кадрового российского военного, командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным "Лунь".

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