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Разруха вместо "разврата": в сети показали фото с места проведения КаZантипа в Крыму

среда, 29 мая 2019, 12:08
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В оккупированном Крыму, на месте проведения некогда популярного фестиваля "КаZантип", царит запустение: на пляжах ржавеют останки возведенных для фестиваля конструкций.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

"Казантип, который мы заслужили. Очень грустно. Зато нас оградили от наркоманов, травмо и пожароопасных мероприятий и разврата!", – с сарказмом пишет блогер в подписи к фото.

На снимках видно, что замысловатые конструкции, построенные художниками и архитекторами специально для "КаZантипа" разрушаются, металлические элементы покрываются ржавчиной. Людей среди развалин практически нет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились печальные фото из села Поповка, где до 2014 года проводился известный фестиваль электронной музыки "КаZантип".

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