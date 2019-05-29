Вселенский патриарх заявил о вреде РПЦ для Украины

После распада СССР и провозглашения независимости Украины, Россия пытается сохранить свое господство на постсоветском пространстве.

С таким заявлением в интервью одному из болгарских изданий выступил патриарх Варфоломей.

По его мнению, автокефалия, которую получила украинская церковь, дает возможность на внутреннее самоуправление, которое всегда поддерживает развитие местной церкви.

"В то же время не забывайте о последних социально-политические изменения, которые создали новые условия. Кроме независимости страны и создания нового государства Украины в 1991 году, после аннексии Крыма в 2014 году, условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, из-за которых были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата в Украине нежелательным, и наносящим вред интересам украинской нации и единства украинского народа", - заявил Варфоломей.

Он добавил, что по этой причине большая часть украинского народа желает церковного освобождения от церкви, которая помогает или даже служит интересам государства, которое находится в конфликте с Украиной.

При этом Варфоломей подчеркнул, что Киевская митрополия никогда не была канонически передана Московскому патриархату. Он отметил, что об этом нет ни одного официального документа.

"Известные Письма Вселенского патриарха Дионисия IV лишь давали каноническое разрешение Московскому патриарху назначать Киевского митрополита, который, в то же время оставался подчиненным Константинопольскому патриарху.

С того времени и до апреля 2018 года, когда Вселенский патриархат решил предоставить Украинской церкви автокефалию, было сделано много попыток получить церковную независимость Украины от России, но ни одна из них не была успешной, за что Московский патриархат несет полную ответственность", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что патриарх Кирилл сделал показательное заявление про церковь в Украине и "единый" народ.