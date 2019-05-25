Патриарх Кирилл сделал показательное заявление про церковь в Украине и "единый" народ

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл назвал Украинскую православную церковь (Московского патриархата) "своей" и заявил о провале попыток "раскола".

Об этом он сообщил выступая в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

"Русская Православная Церковь, пройдя тяжелый, тернистый, можно сказать, кровавый путь, сегодня занимает совершенно особое место в жизни нашего народа. Имею в виду не только Российскую Федерацию, но и Украину, и Беларусь. Какое неслыханное испытание на верность каноническому Православию претерпела наша Украинская Православная Церковь!", – сказал патриарх Кирилл.

По словам главы РПЦ, "все силы ада были подняты", чтобы поддержать новую украинскую православную церковь.

"А ведь ничего не получилось. Ни сила государственной власти, ни сила пропаганды не сработала. Впустую израсходовали миллионы долларов, впустую израсходовали время — все обернулось в прах и пепел. И ведь это неслучайно, потому что в ответ на молитву нашего благочестивого народа, епископата, духовенства, в ответ на нашу духовную сплоченность Господь посылает нам Свою помощь, для того чтобы пройти сквозь непростые обстоятельства современной жизни", – заявил Кирилл.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Москве представители радикального движения устроили протест у резиденции патриарха РПЦ Кирилла в связи с протестами в Екатеринбурге из-за строительства храма.