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Два дня до лета: появились грустные фото набережной на популярном курорте в Крыму

четверг, 30 мая 2019, 02:27
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На пляжах аннексированного Крыма решили воспользоваться полным отсутствием туристов и начали ремонтные работы местных инфраструктурных объектов, в частности, в Алупке у моря выгрузили необработанный лес и стройматериалы.

Об этом через аккаунт в Twitterсообщил паблик "Х**вый ЮБК".

На снимках, опубликованных пабликом заметно, что переходы между пляжами не ухожены, и в полуразобранном состоянии.

Администраторы паблика подшутили над готовностью пляжей оккупированного города к пляжному сезону и принятию туристов.

"Алупка полностью готова", - отмечено в публикации.

Пользователи в комментариях к посту отметили, что пляжи легче перенести, чем привести в порядок к летнему сезону.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы майские снимки с популярных украинских пляжных курортов. Везде, кроме оккупированного Крыма на них заметно большое количество отдыхающих.

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