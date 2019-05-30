RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 мая

09:40
Ливни и антициклон: синоптик дала актуальный прогноз по Украине
09:40
По Украине пронеслась сильная буря с градом: опубликованы фото и видео
09:35
В США умер актер из "Крестного отца"
09:32
​НБУ резко опустил гривну: актуальный курс валют
09:23
Человек-гибрид: появилась мощная фотожаба на Зеленского и Коломойского
09:10
Полет на Марс: NASA сделало заманчивое предложение для всех землян
08:43
Люди второго сорта: сети возмутило заявление российского экс-главаря ДНР о жителях Донбасса
08:14
В Европе произошло смертельное ЧП с пассажирским судном: опубликовано видео
07:44
Будьте осторожны: в сети показали фото вора, "работающего" в маршрутках Киева
07:15
На Волыни разбился вертолет ВСУ: первые данные о погибших
07:00
Вознесение Господне: что можно и нельзя делать, правила и традиции
07:00
Арсенал - Челси: видеообзор матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ливни и антициклон: синоптик дала актуальный прогноз по Украине

четверг, 30 мая 2019, 09:40
переглянути новину українською

Последние дни мая подарят украинцам по-настоящему летнюю погоду, однако на западе Украины по-прежнему ожидаются дожди.

Об этом в комментарии порталу Opinion сообщила синоптик Наталья Диденко.

"30-31 мая в западных областях Украины, а также на севере и местами в центральной части атмосферные фронты принесут дожди, погремят грозы", - отметила она.

По прогнозу синоптика, также ожидаются град и шквалы ветра.

При этом также на Украину продвигается антициклон восточного происхождения.

"А это значит, что в наших восточных областях, в южной части, на Полтавщине, в Днепре и его районах существенные осадки маловероятны. Будет светить солнце, которое в течение дня будет разогревать воздух до +28+32 градусов", - добавила Диденко.

Что касается первых дней июня, то они принесут дожди.

"1-2 июня дожди с грозами пройдут снова на западе и севере, однако в воскресенье осадки дойдут до Харьковщины и Одесской области. Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, возможны шквалы и град", - отметила она.

Синоптик прогнозирует в эти дни до +27+32 градусов на юге и востоке Украины, а на остальной территории +19+26 градусов.

"Начало новой недели снова будет обильно поливать западные области Украины дождями. Осадки периодически будут доходить до Житомирщины, Киевщины, Винницкой и Одесской областей. Восточная часть, большинство центральных областей и юг Украины будут принадлежать сухой воздушной массе – солнце и жара", - резюмировала Диденко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в конце мая на пляжах популярных украинских курортов, несмотря на прохладную погоду, находится уже достаточно много отдыхающих.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему в Украине процветает бизнес по угону автомобилей

Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны

​Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР

Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: