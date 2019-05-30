Ливни и антициклон: синоптик дала актуальный прогноз по Украине

Последние дни мая подарят украинцам по-настоящему летнюю погоду, однако на западе Украины по-прежнему ожидаются дожди.

Об этом в комментарии порталу Opinion сообщила синоптик Наталья Диденко.

"30-31 мая в западных областях Украины, а также на севере и местами в центральной части атмосферные фронты принесут дожди, погремят грозы", - отметила она.

По прогнозу синоптика, также ожидаются град и шквалы ветра.

При этом также на Украину продвигается антициклон восточного происхождения.

"А это значит, что в наших восточных областях, в южной части, на Полтавщине, в Днепре и его районах существенные осадки маловероятны. Будет светить солнце, которое в течение дня будет разогревать воздух до +28+32 градусов", - добавила Диденко.

Что касается первых дней июня, то они принесут дожди.

"1-2 июня дожди с грозами пройдут снова на западе и севере, однако в воскресенье осадки дойдут до Харьковщины и Одесской области. Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, возможны шквалы и град", - отметила она.

Синоптик прогнозирует в эти дни до +27+32 градусов на юге и востоке Украины, а на остальной территории +19+26 градусов.

"Начало новой недели снова будет обильно поливать западные области Украины дождями. Осадки периодически будут доходить до Житомирщины, Киевщины, Винницкой и Одесской областей. Восточная часть, большинство центральных областей и юг Украины будут принадлежать сухой воздушной массе – солнце и жара", - резюмировала Диденко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в конце мая на пляжах популярных украинских курортов, несмотря на прохладную погоду, находится уже достаточно много отдыхающих.