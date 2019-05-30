Жара, дождь, град: синпотики озадачили прогнозом погоды в Украине

В четверг, 30 мая в западных, северных и южных областях Украины ожидаются осадки в виде дождя, на остальной территории будет сухо.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Отмечается, что также в отдельных районах ожидаются град и шквалы до 20 м/с, а в Карпатах и Закарпатской области – сильные дожди.

"30 мая в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской, местами Кировоградской и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди; на остальной территории без осадков…. Ветер юго-восточный (в западной части северо-западный), 7-12 м/с", - сообщили в "Укргидрометцентре".

Относительно температуры воздуха в прогнозе отмечается, что она будет достигать 33 градусов тепла в "сухих" регионах и до 21 градуса – там, где будут дожди.

"Температура в западных областях ночью 10-15 градусов, днем 16-21 градусов; на остальной территории ночью 13-18, днем 28-33, в северных, Винницкой и Одесской областях 24-29 градусов", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 25 мая в Запорожской области около Мелитополя пронесся огромный смерч. В результате непогоды были повреждены жилые дома в трех селах.