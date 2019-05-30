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Люди второго сорта: сети возмутило заявление российского экс-главаря ДНР о жителях Донбасса

четверг, 30 мая 2019, 08:43
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Российский пропагандист Захар Прилепин заявил, что жители Донбасса имеют мало общего с россиянами и по сути своей являются "хохлами", что активно начали обсуждать в социальных сетях.

Так, блогер Денис Казанский в Twitter написал, что ему давно была известна такая позиция РФ по отношению к Донбассу.

"Есть, конечно, реально малоросский характер. Мы втихую с Сашей Казаковым об этом говорили. Мы-то русские, понаехали туда из России. Конечно, они сильно отличаются от нас, честно говоря! Даже Александр Владимирович Захарченко. Но он был большой, как парус, как песня. А в целом, они, конечно, хохлы! Даже донецкие...", - сказал Прилепин.

В ответ на это Казанский написал, что "для русских фашистов жители Донбасса никогда не станут своими.

"Всегда будут людьми второго сорта", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что идеолог "русского мира" оконфузился с заявлением о Западе и Второй мировой войне.

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