Люди второго сорта: сети возмутило заявление российского экс-главаря ДНР о жителях Донбасса

Российский пропагандист Захар Прилепин заявил, что жители Донбасса имеют мало общего с россиянами и по сути своей являются "хохлами", что активно начали обсуждать в социальных сетях.

Так, блогер Денис Казанский в Twitter написал, что ему давно была известна такая позиция РФ по отношению к Донбассу.

"Есть, конечно, реально малоросский характер. Мы втихую с Сашей Казаковым об этом говорили. Мы-то русские, понаехали туда из России. Конечно, они сильно отличаются от нас, честно говоря! Даже Александр Владимирович Захарченко. Но он был большой, как парус, как песня. А в целом, они, конечно, хохлы! Даже донецкие...", - сказал Прилепин.

В ответ на это Казанский написал, что "для русских фашистов жители Донбасса никогда не станут своими.

"Всегда будут людьми второго сорта", - отметил он.

Прилепин про жителей Донбасса: "Да все они там хохлы. И даже Захарченко. Конечно, они сильно отличаются от нас"



Давно говорю, что для русских фашистов жители Донбасса никогда не станут своими. Всегда будут людьми второго сорта. pic.twitter.com/d57j2eCcRq — Денис Казанський (@den_kazansky) 29 мая 2019 г.

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