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Вешает дуракам лапшу на уши: одиозного российского писателя поймали на открытой лжи про Украину

четверг, 30 мая 2019, 04:39
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Российский пропагандист и экс-руководитель одного из батальонов боевиков ДНР Захар Прилепин презентовал свою книгу о конфликте на Донбассе, снабдив презентацию рядом фейков.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский в своем Twitter-аккаунте.

Так, писатель откровенно наврал относительно поддержки боевиков и действий России на свободных территориях Украины – в Харькове, он превысил численность митинга в поддержку агрессии России в десятки раз.

"Прилепин вешает дуракам лапшу на уши про 300-тысячные пророссийские митинги в Харькове. И находятся же такие, кто верит же этим байкам. Интересно, этот идиот вообще представляет себе, как выглядит митинг на 300 тысяч человек?", - отметил журналист.

Он также выделил фейковый тезис бывшего руководителя боевиков относительно "защиты украинской культуры" на оккупированных территориях Донбасса. По словам журналиста, такого рода заявления легко опровергнуть за несколько минут в интернете.

"Прилепин врет о том, что в Донецке не притесняют украинскую культуру и даже не заменили ни одной украинской вывески. Эту ложь легко опровергнуть. Русский фашизм не изменился. Врут про братство, а реальные их действия направлены на то, чтобы искоренить все украинское", - заметил Казанский.

Как сообщал "Апостроф", ранее в театре МХАТ в Москве состоялась презентация книги Захара Прилепина относительно событий на Донбассе.

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