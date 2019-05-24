Идеолог "русского мира" оконфузился с заявлением о Западе и Второй мировой войне: фото

Российский писатель, пропагандист и лидер прокремлевского движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков оскандалился в социальных сетях, раскритиковав британскую фондовую биржу за выпуск монеты в память о Второй мировой войне.

Свой пост он опубликовал в аккаунте Instagram.

Стариков отметил, что на британской монете в числе победителей во Второй мировой войне не обозначен СССР.

"Фальсификация истории. Что это такое? Это не только когда перевирают факты, это ещё и когда их ...забывают. Готовитесь к 75 -летию окончания Второй мировой. Выпускаете памятные золотые монеты. Но СССР в числе победителей указать забываете. На памятной монете, среди союзников победителей Второй мировой перечислены Великобритания, США и Франция. Вот такая "забывчивость" во всем, что касается той войны. И пропаганда, что Сталин равен Гитлеру. Через 50 лет получите нужный результат", - отмечается в посте писателя.

Следует отметить, что свой гнев российский пропагандист направил не туда – монета была выпущена не британской фондовой биржей, а частным коллекционным домом Bradford Exchange, который занимается выпуском украшений и спортивных сувениров на заказ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России Московский художественный театр (МХАТ) презентовал книгу боевика ДНР Захара Прилепина, где часть повествования была посвящена ликвидированному главарю террористической организации Александру Захарченко.