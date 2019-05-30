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Названо количество угнанных авто за 2018 год: киевляне рискуют больше всего

четверг, 30 мая 2019, 11:24
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По данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в 2018 году на территории Украины украдено 4092 автомобиля, из них - 25% машин похищены в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области.

Об этом говориться в материале "Апострофа".

По данным полиции, в течение первых трех месяцев 2019 года в целом по Украине уже угнали 766 машин, вернуть владельцам удалось лишь 250 машин (32,6%).

В то же время по данным Генпрокуратуры ситуация примерно такая же: 4405 случаев незаконного завладения авто, при этом более 22% транспортных средств похищено в Киеве. За первые месяцы 2019 года 21% угонов из 794 зарегистрированы в Киеве.

В страховых компаниях предупреждают об опасности угона и отмечают, что в группе риска - дешевые авто отечественного производства и популярные японские и немецкие марки.

Отмечается, что чаще всего машины угоняют с парковок ТРЦ и дворов. Обычно угонщик пользуется способом сканирования сигнала ключа, а после – перевозит авто в место отстоя. Уже далее перебиваются номера и авто либо перепродают, либо разбирают.

Страховые компании считают, что ситуация с похищениями авто только ухудшается, а основными причинами называют отсутствие подземных паркингов в новостройках и высокую стоимость парковки. Также подешевело компьютерное оборудование, которое используется угонщиками. Несмотря на все перечисленное - государственная система видеонаблюдения развивается очень медленно. Страховщики подчеркивают, что, если в ближайшее время государство не вмешается в ситуацию с угонами, то стоимость страхового полиса может вырасти.

"Нужен глубокий аудит структуры полиции и системы регистрации транспортных средств на предмет возможного содействия криминальному авто миру", - отмечается также в материале.

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