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Десерт с лопаты: сети повеселило фото "украинской" рекламы в России

пятница, 31 мая 2019, 09:50
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В сети активно обсуждают билборд из российского города Волгоград, на котором рекламируют бар украинской кухни под названием "Шинок".

Снимок в Twitter опубликовал пользователь "Фашик Донецкий".

Под фотографией написано, что "в Волгограде бар украинской кухни предлагает посетителям отведать блюда прямо с лопаты". На самой рекламе изображена лопата, в которой лежит картошка. Также здесь есть надпись "десерт "Картошка" - вкус из детства".

"Фотофакт. Дрг Хунты кормит с лопаты русню и зарабатывает на этом бабло", - подписал автор публикацию.

В комментариях пользователи смеются над рекламой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из главарей боевиков "ЛНР" Андрей Марочко насмешил пользователей социальных сетей своим нелепым заявлением по поводу Донбасса.

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