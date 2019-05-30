Ш - шизофрения: в сети высмеяли заявление главаря боевиков о будущем Донбасса

Один из главарей боевиков "ЛНР" Андрей Марочко насмешил пользователей социальных сетей своим нелепым заявлением по поводу Донбасса.

В частности, боевик выступил за автономию региона.

"Я, как коренной житель Донбасса, человек который на себе ощутил всю жестокость братоубийственной войны, развязанной преступной украинской властью, пришедшей в результате государственного переворота присоединяюсь к акции", - написал он в Twitter.

В комментариях пользователи высмеяли слова боевика и напомнили ему про Минские договоренности, в которых ни словам об автономии нет.

"Ш - шизофрения", "Коренной житель Донбасса". Это папу его распределили сюда или деда восстанавливать пригнали?", "Я, как коренной житель Донбасса, ответственно заявляю: Марочко, извольте лучше к наркологу, не затягивайте", "Коренные должны быть под землей", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе самоликвидировался боевик "Атом".