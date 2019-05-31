RU  UA  EN

пятница, 31 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

31 мая

11:15
Трагедия под Тернополем: названы фамилии погибших работников "Укрэнерго"
11:09
Второй для Англии: все финалы Лиги чемпионов с участием команд из одной страны
11:03
Видна рука Коломойского: сети возмутило скандальное заявление нового главы СБУ
10:53
Во Львове неадекват устроил пикантное "шоу" на людной улице: опубликовано видео
10:47
Под Тернополем бригада рабочих "Укрэнерго" погибла в лобовом ДТП: фото и все подробности
10:45
Европейский топ-клуб заманивает тренера "Шахтера" выгодным контрактом
10:42
​В Украине взлетели цены на сжиженный газ: названа причина
10:20
После шаурмы - за гантели: Зеленский поделился новым фото с Банковой
10:14
Коломойский торпедирует рынок электроэнергии - эксперт
10:12
Разруха и напоминание про Украину: появилось печальное видео из Донецка
10:05
Мобильная связь стала мобильнее: как украинцы меняют мобильных операторов
09:56
Названа лучшая песня за всю историю человечества
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

После шаурмы - за гантели: Зеленский поделился новым фото с Банковой

пятница, 31 мая 2019, 10:20
переглянути новину українською

Не успели украинцы обсудить нашумевшую фотографию президента Владимира Зеленского с шаурмой, как глава государства опубликовал новый снимок, который стал очередной темой для разговоров.

31 мая в социальных сетях Зеленский показал снимок из спортзала на Банковой в Киеве, который он подписал фразой: "На Банковой. Хоть гантели не украли".

На фотографии кроме Зеленского также запечатлен глава Администрации президента и самый близкий к нему чиновник Андрей Богдан.

Своими словами Зеленский намекает на бывших топ-чиновников, после которых из Администрации президента пропала аппаратура и техника.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на интернет-площадке AliExpress, где продают свои товары производители из Китая, уже продаются различные товары с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему в Украине процветает бизнес по угону автомобилей

Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны

​Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР

Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: