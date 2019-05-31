После шаурмы - за гантели: Зеленский поделился новым фото с Банковой

Не успели украинцы обсудить нашумевшую фотографию президента Владимира Зеленского с шаурмой, как глава государства опубликовал новый снимок, который стал очередной темой для разговоров.

31 мая в социальных сетях Зеленский показал снимок из спортзала на Банковой в Киеве, который он подписал фразой: "На Банковой. Хоть гантели не украли".

На фотографии кроме Зеленского также запечатлен глава Администрации президента и самый близкий к нему чиновник Андрей Богдан.

Своими словами Зеленский намекает на бывших топ-чиновников, после которых из Администрации президента пропала аппаратура и техника.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на интернет-площадке AliExpress, где продают свои товары производители из Китая, уже продаются различные товары с изображением президента Украины Владимира Зеленского.