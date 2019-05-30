Зеленский слуга людей мужская футболка 3D: в Китае наметился украинский бум

На интернет-площадке AliExpress, где продают свои товары производители из Китая, уже продаются различные товары с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Страна.ua".

В частности, с изображением Зеленского можно заказать чехлы для смартфонов iPhonе новых моделей, футболки и необычные чашки.

Футболки с Владимиром Зеленским есть трех вариантов. Два принта с портретами самого Зе и один с Василием Голобородько, героем сериала "Слуга народа". Цена такой вещи $10,78 или 285 гривен по курсу НБУ на 30.05.2019 года.

Большие размеры стоят дороже - около 365 гривен.

Доставка китайской почтой China Post Registered Air Mail в Украину будет бесплатной. Но, как уточняет продавец, приедет футболка в течении 30 дней от момента заказа.

Также на AliExpress журналисты нашли и другие товары с Зеленским. Так, в продаже есть семь видов чехлов для мобильных телефонов. Любой можно заказать за $2,09 (около 56 гривен) на iPhone выше 6-ки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фотожабы на обед президента Украины Владимира Зеленского шаурмой.