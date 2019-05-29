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Зеленский и шаурма: в сети показали смешные фотожабы

среда, 29 мая 2019, 18:29
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В сети появились фотожабы на обед президента Украины Владимира Зеленского шаурмой.

Соответствующие фотожабы публикуют в соцсетях.

Напомним, днем в среду, 29 мая, Зеленский выложил фотографию с шаурмой, которую он ранее в поздравлении Киева с днем города назвал одним из символов столицы. На снимке он с людьми из своей команды делает селфи на фоне автозаправки Socar с шаурмой и кофе в руках.

Кстати, кроме шаурмы, по мнению Зеленского, Киев Киевом делает "запах цветущих лип".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети не без сарказма обсуждали первую рабочую поездку на территорию Донбасса нового президента Украины Владимира Зеленского.

Также ранее сеть заполонили шутки про Киев и шаурму.

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