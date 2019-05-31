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Украинского митрополита заметили в "гостях" у главы РПЦ: опубликованы фото

пятница, 31 мая 2019, 09:25
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30 мая в российском Санкт-Петербурге прошло заседание синода Российской православной церкви под предводительством патриарха Кирилла, участие в котором принял глава РПЦ в Украине митрополит Онуфрий.

Как говорится на странице Поместной церкви Украины в Facebook, Онуфрий мог незаконно отправиться на территорию России.

нтересно, что российские СМИ продолжают называть Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины, чем дают понять, что не поддерживают создание независимой Православной церкви Украины во главе с Епифанием.

Ранее "Апостроф" сообщал, что члены Синода Православной церкви Украины выразили поддержку митрополиту Епифанию, в то время как против него выступил лишь один человек - патриарх Филарет.

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