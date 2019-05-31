В Днепре скандал из-за отказа священника причащать дочь ветерана АТО: опубликовано видео

В Днепре разгорелся скандал после того, как священник Украинской православной церкви не захотел причащать ребенка, крещенного в Православной Церкви Украины.

Об этом говорится в сюжете телеканала СТБ.

Журналисты рассказывают, что отец ребенка воевал в зоне АТО, а его дочь крестил военный капеллан отец Дмитрий. Сейчас священник находится на Донбассе, поэтому он не может причастить девочку.

Когда семья решила причастить ребенка в ближайшем храме выяснилось, что он относится к Российской православной церкви. Там семье отказали. По словам местного священника, ребенка нужно перекрестить, а после этого уже причащать.

Отца Дмитрия очень удивило происходящее. Он лишь напомнил, что предоставление Томоса про автокефалию сняло все вопросы по поводу признания Православной Церкви Украины.

"Таинство осуществляет не человек, таинство осуществляет не патриарх. Таинство осуществляет Святой Дух. Говорить о том, действительно таинство или нет – это называется хула на Духа Святого. Это грех, который не когда не прощается", - сказал он.

При этом священник РПЦ настаивает на своем. По его словам, "УПЦ не признана, а значит он не может причастить ребенка".





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