Apple собирается отказаться от одного из своих главных сервисов

Компания Apple планирует отказаться от одного из своих главных сервисов - iTunes.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Так, в понедельник, 3 июня, в Калифорнии (США) пройдет всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple. Там будут представлены доклады об обновлении операционных систем и новом подходе компании к приложениям.

Главным из нововведений станет отмена медиаплеера iTunes. С его помощью пользователи уже около 20 лет смотрели видео, слушали музыку и подкасты. Его заменят новыми приложениями: Mac - Music, TV и Podcasts. Производители отмечают, что без iTunes клиенты могут осуществлять навигацию между своими гаджетами Apple через приложение Music.

Также среди изменений будут усовершенствованы часы Apple Watch. Они станут менее зависимы в плане управления от смартфона iPhone.

Примерно тот же подход коснется и планшетных компьютеров iPad, которые, как ожидается, обретут статус практически полноценной замены ноутбукам и персональным компьютерам.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как будет выглядеть iPhone доступной серии - Xr 2019 и рассказали о характеристиках новой модели.