Крым не Россия: сеть разозлила фейковая отмена роуминга на полуострове

В оккупированном Россией Крыму рассказали жителям об отмене роуминга между РФ и полуостровом, однако информация оказалась неправдивой.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Жителей Крыма возмутила фейковая новость об отключении роуминга с 1 июня, однако оно не состоялось.

"Крым не Россия, потому разрекламированная отмена роуминга между регионами Крым не коснулась", - написала она и опубликовала скриншот с возмущениями пользователей сети.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму также заявили, что на полуострове уже подключен международный роуминг, но в сети пользователи высмеяли такую новость.

Как ранее сообщал "Апостроф", отключение украинской мобильной связи в Крыму начались еще в 2014 году. Тогда уже началось переключение крымских сетей на обслуживание российских операторов.