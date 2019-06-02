Появилось мрачное видео разрушений на Донбассе, снятое с высоты птичьего полета

В сети опубликовали видео с высоты разрухи на Донбассе.

Об этом сообщают на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Facebook.

"Военные позиции и тяжелое вооружение продолжают размещать вблизи домов гражданского населения", - говорится в сообщении.

Также в интернете разместили видеоматериалы с беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ. В ролике показали последствия обстрелов оккупантов.

Напомним, в сети показали видео, как выглядит сейчас железнодорожное депо оккупированного российскими боевиками Донецка. На записи видно, что сейчас там полная разруха: перевернутые заброшенные и поржавевшие вагоны поездов "Укрзализныци", разрушенное здание депо.

Как сообщал "Апостроф", жители поселка Белое (поселок расположен на оккупированной части Луганской области) страдают от безработицы, которая лишает их средств к существованию.