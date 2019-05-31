Разруха и напоминание про Украину: появилось печальное видео из Донецка

В сети показали видео, как выглядит сейчас железнодорожное депо оккупированного российскими боевиками Донецка.

Ролик разместили на YouTube-канале News-Front.

На записи видно, что сейчас там полная разруха: перевернутые заброшенные и поржавевшие вагоны поездов "Укрзализныци", разрушенное здание депо. На крыше депо зияют дыры от обстрелов, в стенах также видны пробоины от пуль. В здании, кроме этого, еще есть украинская вывеска, которую не уничтожили оккупанты.

Как сообщал "Апостроф", во временно оккупированном Донецке местные жители выстраиваются в большие очереди, дабы купить куриного мяса по низкой цене.

Также в сети обнародовали фотографии пустого супермаркета на Донбассе. На фото видно, что холодильные камеры и морозильники полностью пустуют. Немного продукции выставлено лишь на полках магазина.