США ввели новое условие для выдачи виз: в чем суть

В США кардинально изменили условия для выдачи виз иностранным гражданам, которые намерены посетить территорию государства.

Как сообщает западная пресса, с начала июня здесь начали требовать информацию об их странице в социальных сетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов.

Как сообщили в Госдепартаменте, изменения коснутся около 15 млн иностранцев.

"Национальная безопасность является нашей первоочередной задачей при рассмотрении заявлений на получение визы, а каждый путешественник, направляющийся в США, или иммигрант проходит тщательную проверку. Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения наших процедур проверки с целью обеспечения безопасности граждан США, поддерживая вместе с тем поездки в Соединенные Штаты, которые не противоречат законам", - пояснили в ведомстве.

Теперь заявитель должен указать имена своих аккаунтов, которыми он пользовался в течение последних пяти лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить США от американского лидера Дональда Трампа.