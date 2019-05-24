Тайный список Кремля: топ-дипломат США оказалась невъездной в Россию

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Американская чиновница хотела прибыть в Москву для участия в международной конференции. Однако ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции США.

Как уточнили в издании, в отличие от американского черного списка российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу.

Отмечают, что такое отношение к Нуланд сформировалось из-за ее политики. В 2013 году чиновница была на Евромайдане в Киеве, где поддерживала активистов. Также она продвигала политику Грузии и Молдавии, выступая за санкции в отношении РФ.

С января 2018 года по январь 2019 года Виктория Нуланд возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS). В начале мая она выступила на слушаниях в Конгрессе США, где высказалась за дальнейшее ужесточение санкций против России.

Как сообщал "Апостроф", в ходе своего неофициального визита в Киев помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд встретилась с тогда еще президентом Украины Петром Порошенко, обсудила с ним повестку дня предстоящей встречи главы украинского государства с тогда президента США Бараком Обамой на саммите в Варшаве.