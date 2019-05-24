RU   UA   EN  

пятница, 24 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 мая

10:43
В сети появился первый трейлер нового "Терминатора"
10:38
Зеленскому подари подростковую книгу "Политика для начинающих"
10:31
Тайный список Кремля: топ-дипломат США оказалась невъездной в Россию
10:26
​В МВФ назвали условие возобновления сотрудничества с Украиной
10:23
Украинцев предупредили про ураганы с грозами и градом: опубликована карта
10:21
Охрана, шутки и манипуляции: журналист поделился мнением о выступлении Зеленского на iForum
10:00
Интернет от Илона Маска: опубликовано видео успешного запуска в космос первых 60 спутников Starlink
09:58
Адвокат пояснил, что не так с нашумевшей петицией за отставку Зеленского
09:55
Митрополит Епифаний собирает Синод ПЦУ: о чем будут говорить священники
09:54
Референдум о мире с Россией недопустим - Тимошенко
09:36
​Что происходит с гривной: появился официальный курс от НБУ
09:27
В Украину не пустили российского писателя, выступающего против Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тайный список Кремля: топ-дипломат США оказалась невъездной в Россию

пятница, 24 мая 2019, 10:31
переглянути новину українською

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Американская чиновница хотела прибыть в Москву для участия в международной конференции. Однако ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские санкции США.

Как уточнили в издании, в отличие от американского черного списка российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу.

Отмечают, что такое отношение к Нуланд сформировалось из-за ее политики. В 2013 году чиновница была на Евромайдане в Киеве, где поддерживала активистов. Также она продвигала политику Грузии и Молдавии, выступая за санкции в отношении РФ.

С января 2018 года по январь 2019 года Виктория Нуланд возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS). В начале мая она выступила на слушаниях в Конгрессе США, где высказалась за дальнейшее ужесточение санкций против России.

Как сообщал "Апостроф", в ходе своего неофициального визита в Киев помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд встретилась с тогда еще президентом Украины Петром Порошенко, обсудила с ним повестку дня предстоящей встречи главы украинского государства с тогда президента США Бараком Обамой на саммите в Варшаве.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: