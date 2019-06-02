Украинские бойцы из зоны ООС провели учения под Николаевом: опубликованы яркие фото

В Николаевской области мотопехотная бригада оперативного командования "Юг" приняла участие в батальонных тактических учениях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Целью учений было совершенствование практических навыков командира и штаба батальона в принятии решения о сложившейся обстановке, управлении подчиненными подразделениями и огнем в реальных условиях обстановки; проверка слаженности подразделений; усовершенствование практических навыков личного состава подразделений при ведении оборонительного боя.

Благодаря боевому опыту, полученному в районе проведения ООС, знанию специфики управления боевыми действиями в реальных условиях, личный состав бригады продемонстрировал инициативность, самостоятельность и настойчивость при выполнении заданий. В течение трех этапов учений военнослужащие проявили высокую психологическую устойчивость и физическую выносливость.

"Насколько командир способен организовать любое мероприятие, особенно элемент организации боя, таким и будет дальнейший успех его подразделения. К примеру, вопросы организации взаимодействия между подразделениями предварительно отрабатывались на макетах местности. Около импровизированного поля боя разговор офицеров батальонного звена проходила в формате", - отметил заместитель командира отдельной мотопехотной бригады подполковник Дмитрий Герасименко.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось впечатляющее видео учений по противоракетной обороне бойцов ВСУ.