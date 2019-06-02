​В Харькове снесли скандальный советский памятник: фото и видео

Активисты с национальной символикой, собравшиеся напротив Дворца Спорта в Харькове, повалили с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщает местное издание "Город Х".

Памятник просто стянули с постамента с помощью крепких веревок.

Действо происходило в присутствии сотрудников полиции, которые никаких не реагировали - просто наблюдали за происходящим.

Сообщается, что жители Харькова за 2 дня собрали по 5 тысяч подписей под двумя петициями – за ликвидацию палатки на площади Свободы и переименование проспекта Петра Григоренко.

Однако такая активность вызвала массовое недовольство активистов, которые не поддержали ни одну из петиций. Причем больше всего их возмутило желание вернуть в Харьков название - проспект имени маршала Жукова. Активисты даже пообещали повалить бюст Жукова, если проспект все же переименуют.

Чуть больше года назад бюст Жукову уже сваливали с постамента. Инцидент произошел в ночь на 6 мая 2018 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове устроили митинг против возвращения проспекта Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.