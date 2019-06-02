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В России выбросят миллионы, чтобы насолить Украине

воскресенье, 02 июня 2019, 14:50
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На сайте государственных закупок Российской Федерации разместили тендер на выполнение так называемого исследования для того, чтобы "определить ущерб, нанесенный Крыму с 1991 по 2014 год", когда полуостров находился под контролем Украины.

Самое интересно, что начальная стоимость тендера - 10 миллионов российских рублей (свыше 150 тысяч долларов).

Заказчиком выступает Государственная дума России.

Как сообщает российская пресса, в парламенте хотят увидеть сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России.

Заявки принимаются до 27 июня. До 11 июля должен быть выбран исполнитель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Россией Крыму рассказали жителям об отмене роуминга между РФ и полуостровом, однако информация оказалась неправдивой.

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